Posto Florestal da Levada do Pico requalificado por 89 mil euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, amanhã, o Posto Florestal da Levada do Pico, na Camacha. O Governo Regional concluiu as obras de requalificação e de beneficiação daquele posto florestal, num investimento que ascendeu aos 89 mil euros, cofinanciado em 85% por fundos europeus.

O posto florestal integra a rede de vigilância dos espaços florestais, composta por um conjunto de instalações – Postos de Florestais e Torres de Vigilância – distribuídas estrategicamente ao longo das serras.

As intervenções nas infra-estruturas, construídas em meados do século passado, visam devolver condições de trabalho dignas ao efectivo de guardas florestais.

Neste caso a intervenção, tendo em vista a melhoria das condições de habitabilidade e comodidade, contemplou: a substituição e reforço da cobertura; isolamento térmico e acústico; substituição das redes de água e esgotos; novos equipamentos sanitários; remodelação de toda a rede eléctrica e de telecomunicações; recuperação e substituição de portas, janelas e de pavimentos interiores; recuperação da lareira, com instalação de recuperador de calor (da qual provem a água quente utilizada no posto) e de aquecimento central. Procedeu-se igualmente a arranjos paisagísticos exteriores.

Recorde-se que o Governo Regional já concluiu a recuperação dos Postos Florestais das Chapas, no Porto Santo, do Pico das Pedras, em Santana, da Fajã do Penedo, na Boaventura (São Vicente) e a Torre de Vigilância no Rabaçal (Calheta).