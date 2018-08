Porto Santo reduz 70% no consumo de iluminação pública na vila

O município do Porto Santo, através de nota enviada à imprensa, informa que está em curso a requalificação da iluminação pública da zona central da vila, um projecto da responsabilidade da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM). Esta requalificação irá levar à redução no consumo de energia da ordem dos 70% e encontra-se inserido no âmbito do Projecto Porto Santo Sustentável.

Um projecto baseia-se na iluminação pública inteligente, que abrange o cais e as zonas circundantes que consiste na substituição de 66 armaduras (LED) e respectivas colunas, no controlo remoto do fluxo de cada uma das armaduras independentemente, com possibilidade de redução adicional de fluxo nas altas horas da madrugada e aumento do fluxo em eventos e dias festivos.

“O município do Porto Santo está a acompanhar esta requalificação, para que se possa repor, a iluminação pública, naquela zona central da cidade e melhorar a qualidade de vida dos porto-santenses e todos aqueles que nos visitam, tendo feito ultimamente contactos neste sentido”, refere a nota, acrescentando que “foi solicitado à EEM, uma solução pontual e urgente que possa colmatar as necessidades de iluminação pública, mais concretamente, nas zonas onde a mesma é escassa, dos jardins públicos e parque infantil, no Centro da Cidade, onde irá ser feita essa intervenção de requalificação iluminação pública a breve trecho”.