O Porto Santo já recebeu o seu primeiro compostor no âmbito do projecto ‘O Meu Composto’ da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.(ARM).

Este projecto foi lançado no âmbito da estratégia de prevenção da produção de resíduos e prevê a entrega de 2500 compostores aos clientes da ARM dos concelhos aderentes que reúnam as condições necessárias, isto é que detenham um jardim, horta ou terreno e que se inscrevam no referido projecto. A entrega foi feita simbolicamente numa escola onde a compostagem já é uma realidade, bem como onde existe uma horta de sucesso, neste caso a EB1 Porto Santo, no centro da cidade.

Na entrega, participaram além da presidente da ARM, Nélia Sousa, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, Director Regional para a Administração Pública do Porto Santo, Jocelino Velosa e a Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, além de outros convidados que reforçaram a importância deste projecto para valorização ambiental.

A partir de agora todos os munícipes interessados poderão ter o seu compostor, gratuitamente, e contribuir para a valorização dos resíduos orgânicos. Qualquer esclarecimento sobre o projecto, poderá ser solicitado através de email para: omeucomposto@aguasdamadeira.pt ou através de chamada para o número verde 800 910 500 (chamada grátis) ou do número de telefone 291 20 10 20. Para se inscrever, o cliente da ARM deve apenas preencher um formulário simples, disponível no site www.aguasdamadeira.pt e nos balcões de atendimento desta empresa.