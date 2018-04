Porto Santo adere à iniciativa ‘Laço Azul’ para prevenir maus tratos a crianças

A câmara e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Porto Santo associaram-se à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens e desenvolveram, no Largo do Município, uma iniciativa, com mais de 250 crianças das escolas do 1.º Ciclo do concelho, com o intuito de assinalarem o mês de Abril como o mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância, através da campanha “Laço Azul”.

As diversas entidades juntaram-se para realizar uma pequena caminhada que teve o seu início no Externato de N.ª Sr.ª da Conceição até ao Centro da Cidade e contou com a colaboração das três escolas oficiais da ilha.