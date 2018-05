Porto-santenses celebram de diferentes formas o Dia do Trabalhador

Os porto-santenses estão a celebrar o Dia do Trabalhador das mais variadas formas.

À semelhança dos anos anteriores, as comemorações começam na véspera, com uma subida ao pico do Castelo, junto do Canhão, numa festa que se prolonga pela noite dentro, com barracas de comes e bebes e música ao vivo.

Além disto, existem outras formas dos porto-santenses celebrarem o 1.º de Maio. Muitos optam por ir para o Sítio dos Morenos, onde existem espaços apropriados para fazer churrasco e conviver em família.

Outros preferem ir à praia, dar um passeio pelas veredas da ilha dourada ou ainda dar um passeio de barco e praticar actividades náuticas.

Além disso, há quem opte por andar de bicicleta ou passear de moto, numa organização do clube de motards do Porto Santo, e jogar padel, ténis ou golfe.