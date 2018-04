Porto Moniz recolhe duas toneladas de tampas

No âmbito da Campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’, a Câmara Municipal do Porto Moniz entregou hoje, 16 de Abril, à Associação de Deficientes da Madeira, cerca de duas toneladas de tampas, fruto da recolha efectuada nas escolas do Concelho e junto da comunidade local.

A entrega contou com a presença do presidente da Associação, Filipe Rebelo e do Vereador Nélio Sequeira.

A Campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’ continua activa e as recolhas têm sido consideráveis, revela a Associação de Deficientes, agradecendo o trabalho de todas as entidades envolvidas.