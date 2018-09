Ponta do Sol entrega mais de 2 mil livros a 494 alunos

“É uma ajuda preciosa para as famílias que vêm assim reduzida a factura que lhes custa anualmente a entrada no novo ano escolar dos seus educandos (...) Naturalmente, que é também uma das medidas de incentivo à fixação de famílias e jovens no concelho”. Foram as declarações da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, durante a entrega de manuais escolares para o 2.º e 3.º ciclos, que decorre hoje até às 16 horas aquele concelho.

Este ano são entregues pela primeira vez livros ao 3° ciclo e, no próximo ano, a iniciativa será alargada ao secundário.

No total foram mais de 2 mil livros a 494 alunos, até ao 9º ano.

Uma iniciativa que os encarregados de educação vêem com bons olhos, como é o caso de Fátima Silva, mãe de dois alunos. “Acho bem. Deveria haver mais concelhos a aderir a isto (...) a senhora presidente está de parabéns por esta iniciativa”, reiterou a encarregada de educação.