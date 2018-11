Política social deve passar por capacitar as pessoas para que “possam caminhar pelos seus próprios pés”

O Partido Socialista-Madeira visitou, esta tarde, a Associação Monte de Amigos, instituição que apoia pessoas carenciadas. Uma iniciativa inserida no âmbito do projecto ‘A Madeira que queremos’, que contou com a presença do candidato do partido à presidência do Governo Regional, Paulo Cafôfo.

No final da visita, na qual os socialistas puderam contactar com os responsáveis pela associação, mas também com os utentes desta instituição, Paulo Cafôfo explicou que esta iniciativa teve em vista conhecer a realidade e explanar aquelas que devem ser as políticas públicas de apoio e de inclusão social.

“Esta associação aqui presta cuidados a pessoas que necessitam, mas numa perspectiva que vai muito mais além da caridade e do assistencialismo. Procura capacitar as pessoas para poderem ultrapassar um momento menos bom que estão a atravessar nas suas vidas. É isto que deve ser uma política social, de ajuda, de dar a mão, mas para que as pessoas possam caminhar pelos seus próprios pés”, adiantou o candidato, fazendo referência também a um desenho que lhe foi oferecido por uma criança e que “reflecte bem aquela que deve ser a estratégia de uma política de inclusão”.