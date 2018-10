Polícias protestam hoje no Campo da Barca

Pelas 16 horas desta segunda-feira (22 de Outubro), os Sindicatos Unidos das Forças de Segurança da RAM (SPPOL; SILP; SINAPOL; SPP) estarão reunidos em protesto, no Jardim do Campo da Barca, junto às instalações da PSP - Funchal.

Os polícias da Madeira solidarizam-se assim com os protestos a nível nacional, que estarão à mesma hora em concretração junto à Direcção Nacional da P.S.P., em Lisboa.

Concretamente os agentes da autoridade reivindicão: a reposição dos suplementos retirados aquando do gozo das férias; um reforço do efectivo policial e pré-aposentação aos 55 anos e aposentação aos 60 anos; a atribuição dos índices remuneratórios de acordo com o tempo de serviço e avaliação no posto actual; a atribuição de Subsídio de Risco; a atribuição de Subsídio de Turno, Subsídio Nocturno, domingos e feriados pagos; uma tabela única para serviços remunerados de 2.ª a 6ª feira (50€ / 4 horas); o reforço e reparação de material de trabalho (esquadras, viaturas, material de ordem pública...).