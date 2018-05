Plano de Combate a Incêndios vai vigorar na Região entre 15 de Junho e 15 de Outubro

O Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) para 2018, vai vigorar entre os dias 15 de Junho e 15 de Outubro, podendo este período ser prolongado. O plano foi hoje aprovado na habitual reunião de Conselho de Governo, na Quinta Vigia. A grande novidade deste ano, tal como anunciou Pedro Ramos, é a possibilidade de contar com um Helicóptero de Ataque Inicial (HEATI), com a respectiva equipa helitransportada, baseados na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM.

Ainda relativo ao POCIF, o Centro Integrado de Comunicações do CROS passará a ter na sua constituição um elemento dos quadros de Comando dos Corpos de Bombeiros da RAM, que garantirá a monitorização e coordenação do dispositivo do POCIF 2018, bem como a coordenação do Ataque Inicial.

A reunião serviu ainda para autorizar a abertura do procedimento de hasta pública de arrendamento do espaço destinado a cafetaria na “Fortaleza de São João Baptista”, também conhecida como “Fortaleza do Pico”, situado na Rua do Castelo, em São Pedro, no Funchal.

O Governo vai também adquirir 3 parcelas de terreno, pelo valor global de 28.627,46€, referentes a diversos troços rodoviários.

Além disso, foi autorizada a celebração de um contrato-programa com a DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, numa comparticipação de 25 mil euros.

Por fim, foi dado parecer positivo à proposta de Relatório Anual de Execução do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira (também designado por “Madeira 14-20”), referente ao ano de 2017, a submeter à Comissão de Acompanhamento do Programa.