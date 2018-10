Piloto da TAP aborta aterragem para evitar colisão no Aeroporto da Madeira

Um avião da TAP que fazia a ligação a partir de Lisboa foi forçado a abortar a aterragem no aeroporto da Madeira, na tarde deste domingo, para não colidir com um aparelho que se encontrava na pista e cuja presença não tinha sido reportada pela Torre de Controlo.

Um caso que já terá seguido para o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, que deverá abrir um inquérito para averiguar os contornos e as circunstâncias em que ocorreu este incidente.

Segundo apurou o DIÁRIO, o piloto do voo TP-1689, que cumpria a ligação Lisboa-Funchal e tinha chegada prevista para as 18h25 à Madeira, estava a efectuar a descida para aterrar no sentido Leste-Oeste (de Machico para Santa Cruz) no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, quando subitamente verificou que havia uma outra aeronave na pista e levantou o nariz do aparelho subindo até aos 3 mil pés.

O piloto do voo comercial foi forçado a efectuar uma inversão na manobra, corrigindo a trajectória e abortando a aterragem, uma situação que apanhou os passageiros de surpresa, deixando muitos deles em sobressalto.

Na comunicação feita aos passageiros, o comandante do avião da TAP fez questão de explicar que teve de efectuar aquela manobra para evitar a colisão com um aparelho não autorizado que naquele momento se encontrava na pista e que teria de aguardar uns breves minutos até que estivessem reunidas todas as condições para aterrar em segurança.

Segundo apurou o DIÁRIO, o piloto da aeronave não recebeu nenhum reporte de que havia um outro aparelho na pista no momento da aterragem por parte da torre de controlo do aeroporto da Madeira que demorou a responder quando questionada sobre tal.

