Petição pública exige recolocação do busto original de Ronaldo

Depois de ter sido criado um grupo no Facebook a exigir que o busto de Cristiano Ronaldo volte ao Aeroporto da Madeira, intitulado ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto JÁ!’, eis que surge uma petição pública com a mesma finalidade.

“Queremos o regresso do busto original feito pelo artista madeirense Emanuel Santos ao Aeroporto da Madeira! Consideramos uma total falta de respeito pelo povo madeirense de humildes tradições”, lê-se num dos parágrafos da ‘Petição para o regresso imediato do busto do Cristiano Ronaldo ao Aeroporto da Madeira’.