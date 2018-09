Pergunte aos especialistas!

Pergunta: O que é mais importante quando se aborda o controlo de pragas?

Resposta:

Prevenção. Higienização. Prevenção. Higienização. Com o controlo de pragas, uma grama de prevenção/higienização vale muito mais do que quilos de remédios caseiros. As pragas causam danos avultados, na ordem dos milhões de euros todos os anos, logo a cultura preventiva de modo a evitar uma infestação por pragas é menos oneroso do que acções correctivas após a existência da praga.

Conselhos de prevenção:

- Mantenha suas caleiras limpas

- Garantir que os alimentos são devidamente contentorizados

- Eliminar as águas estagnadas

- Reduzir os abrigos para pragas

- Não armazene madeira perto da sua habitação

- Limpar áreas de armazenamento desordenadas

A melhor sugestão de protecção contra pragas é a exclusão - descubra como as pragas entram na sua propriedade e tome as medidas adequadas para impedir o acesso evitando deste modo novas infestações.

Acreditamos que o passo # 1 no controlo de pragas é identificar a praga em causa, sabendo os hábitos comportamentais e todas as características inerentes à biologia da espécie. O controle racional, efectivo e prático de pragas inicia-se com uma identificação precisa do problema da praga. Quando a praga é identificada correctamente, informações sobre o ciclo de vida, hábitos e habitats podem ser apresentadas - Consulte o nosso guia de pragas disponível no nosso website: https://www.exterminio.pt/services.html.

Pergunta: O que devo procurar numa empresa de controlo de pragas?

Resposta:

Além do conhecimento técnico, a flexibilidade e a comunicação são fundamentais. Trinta anos de experiência ensina-nos que nem todos os clientes são iguais, mesmo quando estão na proximidade e têm áreas de actividade similares. Nós não fornecemos um serviço “tamanho único”, a nossa comunicação contínua e personalizada com os clientes permite-nos agir com a pró-actividade adequada às necessidades específicas de cada cliente.

Sempre que você confia num prestador de serviços para deslocar-se à sua casa ou empresa, corre o risco de potencialmente lidar com alguém que pode não ter em mente o seu interesse ou bem-estar. Qualquer um pode colocar um logo numa viatura e autointitular-se controlador de pragas. Pergunte aos seus vizinhos, amigos, familiares e relações empresariais, uma vez que estes serão honestos consigo sobre as empresa com quem tiveram experiências na sua casa ou empresa. Não deixe o preço mais baixo ser o seu único factor decisivo na escolha de uma empresa de gestão de pragas, dado que isso realmente poderá custar-lhe caro mais tarde.

Pergunta: O que as pessoas preocupadas com pesticidas devem saber sobre os seus serviços?

Resposta:

A Extermínio – Higiene Controle, Lda constitui a única empresa de gestão de pragas certificada pela CEPA (NP 16636:2015) na Região Autónoma da Madeira e também somos a única empresa com Licenciamento para aplicação de produtos Fitofarmacêuticos autorizado pela Direcção Regional de Agricultura.

As nossas soluções são ambientalmente sustentáveis, abrangentes, incluindo métodos de controlo com total ausência de pesticidas em muitos casos. As aplicações de pesticidas são de natureza precisa, implantadas em formulações que funcionam para ambiente e praga específica.

Os químicos são muito raramente a única solução e podem representar um risco para a saúde se não foram utilizados correctamente, deste modo os métodos de controlo físico e biológico são fulcrais, denominando-se a sua articulação conjunta de Sistema Integrado de Controlo de Pragas. Os factos anteriormente reportados traduzem como é essencial apenas lidar com profissionais licenciados e qualificados. O pesticida pode ser uma parte da solução, mas o objectivo é alcançar o controlo com o mínimo de risco ou perigo para a saúde pública e saúde ambiental.

Utilizamos as técnicas inerentes aos Sistemas de Gestão Integrada de Pragas (IPM) para garantir que controlamos com sucesso a praga alvo. Isso começa com uma inspecção completa. Com base nos resultados da inspecção, as estratégias incluem tratamentos não químicos prioritariamente e introduzindo-se geralmente a monitorização de pragas.

Pergunta: Qual é o maior erro que os proprietários costumam cometer quando tentam combater o controlo de pragas por conta própria?

Resposta:

Existem muitos métodos a que pode recorrer para desencorajar e eliminar pragas. A base de qualquer controlo de pragas começa com melhorias no saneamento e eliminação das condições propícias à infestação de pragas. Isso pode ajudar na resolução do seu problema, mas muitas das vezes será necessário acompanhamento profissional para livrar-se do problema. No final do dia, os proprietários gastam uma quantia incrível de dinheiro e ainda têm um problema, ou o problema é ainda pior.

Os factores de proliferação devem ser a base de qualquer plano de controlo de pragas, actuando directamente no controlo da disponibilidade de água, alimento, fontes de acesso e condições de abrigo!

Lembre-se que a segurança está em 1º lugar!

O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de Saúde Pública.

www.exterminio.pt

Telefone: 291 930 500

Em prol da saúde pública e do meio ambiente desde 1990!