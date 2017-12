Segundo as previsões do IPMaA, o céu vai estar hoje geralmente muito nublado, em toda a Região. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste,tornando-se do quadrante leste no final do dia. Prevê-se uma pequena descida de temperatura.



Na região do Funchal as previsões são as seguintes:

Períodos de céu muito nublado. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

Pequena descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar na costa Norte: ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20ºC

A temperatura máxima do ar será de 21ºC. A mínima de 15.