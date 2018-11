Pelo menos oito voos divergiram esta manhã do Aeroporto Cristiano Ronaldo

O forte vento que se fez sentir na última hora (11-12), com rajadas a atingir os 65 km/h no Aeroporto da Madeira, fez subir para oito o número de voos divergidos esta manhã na Madeira, sete dos quais rumaram ao direcção ao Porto Santo.

De acordo com as informações divulgadas no site da ANA-Aeroportos, o vento impediu de aterrar na Madeira: o voo da BRITISH AIRWAYS, proveniente de Gatwick, às 11h25; um THOMSON AIRWAYS, vindo também de Gatwick, com chegada prevista às 11h35; o voo das 11h45 da THOMAS COOK, vindo de Copenhaga e o das 11h55, proveniente de Helsínquia, da mesma companhia; um THOMSON AIRWAYS de Birmingham, às 12 horas, um Transavia, vindo de Paris, às 12h20; um JET2, às 12h55, proveniente de Edimburgo; um THOMSON AIRWAYS de Manchester e um JET2 de Leeds, ambos às 13 horas.

Este é o balanço do tráfego aéreo no Aeroporto da Madeira às 13h20. Ao longo do dia procederemos à actualização desta informação.