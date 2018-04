Pedro Ramos reúne-se com o Instituto do Medicamento e modera conferência sobre Emergência Médica

O secretário regional da Saúde está em Lisboa para participar num conjunto de actividades relacionadas com as funções políticas que desempenha, mas também enquanto médico com actividade na área da Emergência Médica.

Já hoje, pelas 15 horas, Pedro Ramos vai reunir-se com os responsáveis pelo INFARMED - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento.

Amanhã, o secretário da Saúde vai moderar, a convite do INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, uma conferência intitulada ‘Emergência Médica - Ameaças e Desafios’, “dando a conhecer aos conferencistas os maiores desafios subjacentes a esta área de actividade, abordando tópicos que vão desde as ameaças à segurança interna ou terrorismo, à resposta preconizada para situação de catástrofe”, informa o Gabinete de Pedro Ramos.

A conferência irá decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian.