Pedro Ramos quer que EMIR continue no Porto Santo no Verão

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, José Dias, reuniram-se ontem, no Porto Santo com as equipas médicas de intervenção rápida, para fazer um balanço da actividade desenvolvida neste Verão.

Em nota emitida pelo gabinete de Pedro Ramos, pode-se ler que esta missão de emergência pré-hospitalar na ilha dourada é “um exemplo para o país” e referiu que é “intenção do Governo Regional dar continuidade e em prolongar a presença da EMIR no Porto Santo já em 2019”.

O balanço é muito positivo, tendo o governante destacado importante articulação que tem existido entre os profissionais da EMIR e do Centro de Saúde local, ressalvando que “esta relação de confiança entre todos tem sido aproveitada ao máximo para transmitir segurança e qualidade à prestação de cuidados de saúde”.

A EMIR está presente no Porto Santo no período estival desde 2015, sendo que este ano também foi destacada para as Festas de São João, no mês de Junho.

Pedro Ramos e José Dias assistiram ainda, a mais uma acção de sensibilização realizada pelos profissionais da EMIR na praia, em suporte básico de vida, a qual registou grande afluência por parte dos veraneantes, concluiu a nota de imprensa e como atesta a foto.