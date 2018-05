Pedro Ramos presente na distinção ao Serviço de Emergência Médica

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos estará presente amanhã, dia 14 de Maio , pelas 15 horas, no auditório do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, na apresentação da distinção internacional atribuída ao Serviço de Emergência Médica (SEMER) pela Associação Americana do Coração (AHA) e pelo Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC).

O SEMER recebeu um dos maiores prémios de investigação, no que concerne ao fenómeno da paragem cardiorespiratória pré -hospitalar, pelo estudo coordenado pelo enfermeiro especialista em médico-cirurgia, Vítor Correia, operacional na equipa de intervenção rápida do SEMER.