Pedro Ramos na Estratégia de Promoção da Saúde Oral no Porto Santo

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, desloca-se, no próximo dia 9 de Outubro, ao Porto Santo, para marcar presença em acções de sensibilização integradas na Estratégia Regional de Promoção da Saúde Oral (ERPSO).

A primeira é uma acção de sensibilização de saúde oral e nutrição destinada aos idosos e cuidadores formais, que terá lugar pelas 10 horas, no Centro de Dia e Lar de Nossa Senhora da Piedade. Esta actividade integra a vertente da ERPSO, designada Programa + 65 anos – Saúde Oral ao longo da vida.

Pelas 15 horas, terá lugar uma sessão de educação para a saúde oral, na Escola Básica e Secundária Dr. Francisco de Freitas Branco, destinada aos alunos do 2.º ciclo. Actividades que se prolongarão nos dias 10 e 11 de Outubro.

A Estratégia Regional para a Saúde Oral (ERPSO) da Região Autónoma da Madeira (RAM) contempla ainda o Programa de prevenção para grávidas designado ‘Alimentar Sorrisos’. Um projecto desenvolvido pela equipa multidisciplinar da Unidade de Saúde Oral com a Unidade de Nutrição e Dietética do SESARAM, EPE e o Agrupamento de Centros de Saúde. Destina-se a grávidas entre a 16.ª e 20.ª semanas de gestação, na qual são realizadas duas sessões de sensibilização sobre nutrição e saúde oral, bem como acompanhamento trimestral da gestante com consultas de nutrição e medicina dentária.

As sessões de sensibilização sobre a Saúde Oral abordam, numa primeira fase, os cuidados de higiene oral da grávida e do bebé e, numa segunda fase, o impacto da amamentação ao nível do desenvolvimento do aparelho estomatognático e consequente influência ao nível do correcto desenvolvimento e coordenação da musculatura oro facial.

As consultas de Medicina dentária e/ou Higiene oral, bem como as de nutrição são distribuídas pelos três trimestres de gestação, de modo a que as grávidas sejam acompanhadas durante toda a gestação.

O programa iniciou-se em Novembro de 2017 e ate à data foram realizadas 23 sessões de nutrição e Saúde Oral para 170 grávidas, que são acompanhadas nos centros de Saúde da RAM, nomeadamente nos Centros de Saúde do Bom Jesus, Câmara de Lobos, Machico, São Vicente, Porto Moniz e Porto Santo.

A partir dos 3 anos de idade, as crianças integram o Programa de Prevenção para a Saúde Oral ‘Madeira a Sorrir’ nas escolas da RAM e podem ser acompanhadas em consultas de Medicina Dentária e/ou Higiene Oral nos Centros de saúde com serviço de Saúde Oral mais próximo da sua residência.