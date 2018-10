Pedro Ramos junta-se à Academia do Bacalhau na África do Sul

A Academia do Bacalhau de Joanesburgo celebra 50 anos com um programa alargado e com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em representação do Governo Regional. A festa começou na quarta-feira e decorre até domingo.

Fundada a 10 de Junho de 1968, a academia começou as celebrações com um torneio de golfe e ontem promoveu um congresso. Hoje os participantes visitam a Lesledi Cultural Vilage ou o Lar Rainha santa Isabel. O dia termina com um jantar convívio.

Amanhã a Academia assinala os 50 anos com um jantar de gala. Antes, visitam a mina de ouro Golden Reef City ou dedicam-se aos trabalhos do congresso.

O programa termina no domingo com um passeio ao Soweto, com passagem pelo Union Building, o edifício do Governo Executivo da África do Sul e almoço em Pretória.