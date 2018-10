Pedro Ramos entregou equipamentos aos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz

Pedro Ramos entregou, há momentos, equipamentos de protecção individual aos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz.

O acto contou com presença do governante e do presidente do Serviço de Protecção Civil que procederam à entrega do mateiral nas instalações da Corporação dos Bombeiros.

“Estes equipamentos, máscaras de evacuação para incêndios florestais e “fire shelters”, adquiridos pelo Serviço Regional de Protecção Civil, ao abrigo do POSEUR, são de última tecnologia e visam salvaguardar a vida dos operacionais” e reforça a segurança dos elementos.

O governante disse ainda que existe uma nova dinâmica desde que assumiu a pasta.