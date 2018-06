Pedro Ramos assina acordo de empresa com Sindicato dos Emfermeiros

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira assina amanhã, dia 12 de Junho, o acordo de empresa com o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, que contará com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Este acordo abrangerá 423 trabalhadores e vem garantir a aplicação das regras dos contratos de trabalho dos enfermeiros em funções públicas aos profissionais de enfermagem em contrato individual de trabalho em áreas como a avaliação do desempenho, acesso aos concursos e descongelamento das carreiras.

Trata-se de um acordo inédito no país, uma vez que, a nível nacional, estas intenções não foram formalizadas entre o Ministério da Saúde e as estruturas sindicais, constando apenas num ata de entendimento, ainda em discussão.

O acordo será assinado às 15 horas, na sala do conselho de administração do Serviço de Saúde.