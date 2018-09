Pedro Coelho satisfeito com o trabalho das escolas do concelho

O presidente da Câmara, Pedro Coelho, e a vice-presidente, Sónia Pereira, com o pelouro da educação, visitaram nos últimos dois dias todas as escolas do primeiro ciclo do ensino básico do município. Na visita, o edil inteirou-se do funcionamento das escolas no arranque de mais um ano escolar e fez o balanço dos resultados pedagógicos do projecto de Promoção do Sucesso Escolar AGIR, iniciativa educativa pioneira implementada pela EB1/PE de Câmara de Lobos, que contou com o apoio da autarquia, tendo revelado que, no ano lectivo transacto, a autarquia investiu cerca de meio milhão de euros na educação, representando um aumento de cerca de 50% face ao ano lectivo antecedente.

O périplo realizado por Pedro Coelho às escolas do primeiro ciclo do concelho, foi iniciado na EB1/PE de Câmara de Lobos, onde o autarca foi recebido pela comunidade educativa e pelos alunos que integram o projecto AGIR, implementado por aquele estabelecimento de ensino no ano lectivo transacto, e tem como objectivo a redução das taxas de retenção de alunos no 2.º ano de escolaridade. Para atingir esse desiderato, a comunidade educativa lançou no ano lectivo 201/2018 o projecto, através do qual foram criadas respostas pedagógicas adequadas às necessidades educativas dos alunos que registavam, à partida, dificuldades de aprendizagem. Numa óptica de trabalho colaborativo e de interdisciplinaridade, foi constituída uma equipa de docentes responsáveis por definir percursos de aprendizagem diferenciados em função das especificidades educativas de cada aluno, garantindo o acesso de todos e de cada um às aprendizagens essenciais. Atendendo ao mérito dos objectivos pedagógicos do projecto, a autarquia concedeu, no ano lectivo transacto, um apoio na ordem dos 2 mil euros, para aquisição de equipamentos e meios tecnológicos de apoio ao processo educativo, essenciais à implementação do projecto.

Segundo a informação veiculada pelos alunos e professores, 81% dos alunos participantes no projecto atingiram ou superaram os objectivos pedagógicos traçados. Dos 16 alunos integrados no projecto apenas 3 não conseguiram atingir os objectivos inicialmente propostos. O presidente da Câmara, Pedro Coelho, felicitou a comunidade educativa pela capacidade de inovação e de adaptação às especificidades educativas e pedagógicas que a cada ano lectivo se vão confrontando. Por outro lado, expressou a sua satisfação pelo impacto que o investimento municipal no projecto teve na vida e no sucesso educativo dos alunos, tendo instados o novo grupo de 8 alunos que integram, no actual ano lectivo, o projecto AGIR para que aproveitem os recursos pedagógicos proporcionados pela escola.

Pedro Coelho reiterou o compromisso e o empenhamento activo da edilidade no apoio aos projectos com mérito pedagógico e que contribuam efectivamente para o sucesso pedagógico dos alunos.

Na visita às restantes escolas do concelho, Pedro Coelho auscultou a opinião dos directores das escolas e da comunidade educativa, tendo constatado que o ano escolar iniciou com normalidade. Por outro lado, o presidente da Câmara reiterou o compromisso de manter o nível de investimento na manutenção das escolas conforme necessidades identificadas pela comunidade educativa. Neste contexto, o autarca inteirou-se da concretização do compromisso assumido no arranque do ano lectivo passado transacto com as escolas do Covão e do Ribeiro de Alforra, tendo verificado no terreno a execução de coberturas exteriores de recintos ao ar livre, destinadas à realização de actividades de tempo livre dirigidas aos alunos nos dias chuvosos.

Segundo o edil, no ano lectivo transacto, a autarquia investiu cerca de 500 mil euros mil euros na educação, sendo que cerca de 10% do valor foi canalizado para a manutenção do parque escolar e dos equipamentos, e os restantes 90% foi investido no apoio directo às escolas e aos alunos para dinamização de projectos pedagógicos, promoção de intercâmbios educativos, valorização do mérito escolar e para melhoria da qualidade do ensino e a elevação das qualificações dos cidadãos.