Pedro Coelho reeleito pede a Albuquerque para não esquecer autarcas vencidos

“Estás reeleito”, foram com estas duas palavras que Roberto Silva, presidente da Mesa do Congresso dos Autarcas Sociais-Democratas, se dirigiu a Pedro Coelho declarando de seguida os resultados oficiais: “165 votos favoráveis, 3 nulos e 1 branco”. Logo depois o ex-presidente da Câmara do Porto Santo cedeu o seu lugar a Emanuel Gomes que deu posse a outros companheiros, entre os quais Rui Santos (Secretário-Geral), Rubina Leal (Conselho Regional), Jorge Vale (Conselho de Jurisdição).

O autarca câmara-lobense começou por dizer que “não há autarcas vencidos nem autarcas vencedores”, aludindo às eleições autárquicas que decorreram em Outubro, e no qual os social-democratas conquistaram apenas quatro concelhos. Ora, Coelho que venceu Câmara de Lobos considerou que o resultado do PSD-M esteve “longe de ser razoável”, o próprio manifestou ter ficado insatisfeito, realçou, mas não deixou de lembrar que apesar de, na sala estarem autarcas vencidos, continuam a ser “as pessoas certas, que vão fazer campanha no futuro combate de 2019”.

E dirigindo-se a Albuquerque deu exemplos do capital político que não pode ser desaproveitado: “Está nesta sala as pessoas da Ribeira Brava que vão andar com a nossa bandeira a fazer campanha pelo nosso partido. Estão nesta sala as pessoas de Santana e de outros concelhos que vão lutar imenso para mais uma vitória eleitoral do nosso partido”.

Curiosamente, Manuel António Correia que tem mantido uma postura discreta na vida partidária depois de ter disputado a liderança do PSD-M em 2014, esta tarde marcou presença no congresso, e logo na primeira fila, ao lado de autarcas do concelho da Calheta.