Pedro Calado não quer acreditar em “forma ardilosa para reduzir o valor do financiamento”

O Vice-presidente do Governo Regional ainda quer acreditar ter havido algum engano no texto da resolução do Conselho de Ministros sobre a comparticipação financeira da República na construção do novo hospital da Madeira. Mas as explicações de Pedro Calado tornam óbvio que essa crença tem pouca força. “Nunca passou pela cabeça de ninguém”, que o Estado fosse descontar os valores da avaliação dos imóveis dos hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, no cálculo da comparticipação. O governante fala mesmo em “forma ardilosa para ver reduzido o valor de financiamento”.

Foi com “espanto” que o Governo Regional constatou os valores inscritos na resolução que, das contas globais das construção, representam 27% de financiamento da República e 73% da Região. Mas Calado deixa claro que, desde o início, o Governo de António Costa decidiu deixar algumas despesa de fora, como as ligadas à expropriação dos terrenos.

Os 96,5 milhões de euros, agora previsto para o financiamento, são “contraditórios com o compromisso do Primeiro-ministro (...). Mais uma vez não cumpre o que prometeu, o que é preocupante. Falta à palavra”.

Ainda sobre a inclusão do valor dos hospitais nos cálculos, pedro Caldao diz tratar-se de uma “completa ingerência” na gestão do património da Região e explica que as avaliações surgiram da exigência, apresentada ao grupo de acompanhamento regional, para apresentar um estudo de viabilidade económica e financeira, que demonstrasse a conveniência em construir um novo hospital, em vez de requalificar os actuais.

Além disso, mesmo que fosse para considerar, não poderia a República contabilizar o valor da avaliação á cabeça quando, se a opção fosse essa, a venda só aconteceria dois a três anos após a entrada em funcionamento do novo hospital.

Acresce, no caso do Marmeleiros, que a Região não é plena proprietária do imóvel/prédio, pelo que nunca poderia ser contabilizado na íntegra.

Por fim, se houve a opção pela venda do imóvel do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em consequência do compromissos assumidos no âmbito do PAEF, a verba teria de ir integralmente para pagamento da dívida da Região.

Por fim, mas não menos importante, Calado lembra que a Região, ao contrário do que acontece com o IRS e o IRC, não fica com o IVA. Esse imposto vai para o bolo nacional, que, depois, é dividido tendo em conta a população residente (capitação). Por isso, o IVA será um custo real da construção, defende.