Pedro Calado na conferência ‘Tendências e Inovação no Turismo’, veja aqui o programa do evento

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à cerimónia de abertura da conferência ‘Tendências e Inovação no Turismo’, que se realiza amanhã, pelas 14h15, no Auditório do Museu Casa da Luz.

Organizada pela Startup Madeira e o Turismo de Portugal, esta sessão temática marca o início de várias iniciativas que estas duas entidades desenvolverão, durante os próximos meses, por forma a potenciar a inovação no sector do turismo regional.