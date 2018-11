Pedro Calado inicia hoje visita de cinco dias a África do Sul

O vice-presidente do Governo, Pedro Calado, encontra-se, esta segunda-feira (dia 5 de Novembro), na Cidade do Cabo, onde manterá contactos com empresários madeirenses instalados na África do Sul.

A visita, de cinco dias, tem como objectivo dar a conhecer as potencialidades de uma economia com capacidade para acolher investimentos na Madeira e no Porto Santo, nomeadamente no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

O ‘vice’ de Albuquerque pretende também mostrar o clima económico favorável ao investimento que a Madeira está a atravessar, depois de das contrariedades do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

No programa de Pedro Calado constam visitas a diversas empresas lideradas por madeirenses, reuniões com empresários portugueses no Cape Royal Yacht Club e um encontro com a comunidade residente na Cidade do Cabo na Associação Portuguesa do Cabo da Boa Esperança.

O vice-presidente regressa à Madeira na sexta-feira, onde chegará na manhã de 10 de Novembro.