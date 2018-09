Pedro Calado assina protocolo com vista a atrair mais investimento para a Madeira

A vice-presidência do Governo Regional assinou, esta manhã, um protocolo de cooperação com a Confederação da Construção e do imobiliário de Língua Oficial Portuguesa (CIMLOP) para atrair mais investimento para a Madeira nas áreas da construção e do imobiliário.

Um protocolo que nasceu da vontade e da necessidade de criação de uma rota de investimento nos países de língua oficial portuguesa, para captar investimento para os mercados imobiliários dos países que integram esta confederação, funcionando também como instrumento de estímulo à parceria entre instituições lusófonas.

A CIMLOP está aberta a associações sectoriais da construção e do imobiliário, a empresas de mediação imobiliária, aos produtores e aos construtores.

Sendo um dos objectivos estratégico do Governo Regional, a promoção, o crescimento económico e o fortalecimento do tecido empresarial Regional, através de uma política para as empresas, este protocolo vem mostrar o que de melhor tem a Madeira para oferecer na área do investimento.

Luís Carvalho Lima, presidente da CIMLOP, começou por salientar que esta é a primeira vez que a Confederação assina um protocolo com uma entidade governamental. Frisou que tudo fará, sobretudo a nível e captação estrangeira, para ajudar o país e, em especial, a Madeira, que tem um potencial de captação cada vez maior e que passe a ter, com este protocolo, uma porta aberta na captação de investimento estrangeiro. Como presidente desta confederação, interessa-lhe “trazer investimento para a área da construção e do imobiliário” para uma Região que tem um forte potencial de crescimento.

Já Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, agradeceu o apoio de um homem que sempre foi um grande amigo da Madeira, ajudando a economia e os empresários madeirenses, tendo desenvolvido a economia regional.

Salientou que o seu governo “está e estará sempre ao lado dos empresários públicos, mas acima de tudo, privados porque são eles, juntamente com o Governo, que têm a tarefa de lutar pelo desenvolvimento económico e por uma economia mais moderna e desenvolvida”.

Considera este protocolo “muito mais do que uma assinatura formal de um documento”. É, na verdade, “um trabalho diário que já começou há algum tempo”. Graças ao apoio desta confederação, a Madeira marcou presença num salão imobiliário, na cidade do Porto, e prepara-se para voltar a integrar, no próximo mês de Outubro, um salão imobiliário em Lisboa. A ideia é “levar a nível nacional, com projecção internacional, aquilo que a Madeira tem para oferecer, que é o investimento”

.

Pedro Calado diz que a Madeira não consegue crescer se não tiver investimento reprodutivo e se não conseguir atrair mais residentes para a Região. “Queremos levar os bons empreendimentos e demostrar aos investidores internacionais que a Madeira continua a ter capacidade para atrair esse investimento”, salientou

Destacou o crescimento de 23% que a Madeira alcançou entre 2017 e 2018, quer no número de fracções vendidas, quer no número de volume de negócio com a venda imobiliária, superior à média nacional. Um aumento que mostra que a Região tem dado um “passo sustentado de crescimento da sua economia”.

O vice-presidente salientou o apoio do Governo Regional na economia madeirense que “está a crescer há 60 meses consecutivos”, um indício de que a Madeira possa ter, nos próximos três anos, um parque imobiliário superior a 600 imóveis.

Diz que o futuro passa por este protocolo que vai obrigar a Região a ir à procura de mais e melhores mercados, e quer que os empresários olhem para o GR e para estes protocolos como um “alicerce e uma ajuda para que possam continuar a crescer”.