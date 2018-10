Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, acaba de anunciar que as verbas para a Saúde serão reforçadas no Orçamento Regional 2019. Também haverá mais verbas para os apoios sociais. O anúncio foi feito há pouco no âmbito da Cerimónia Comemorativa dos 20 Anos da Ordem dos Médicos Dentistas que está a decorrer no Funchal.