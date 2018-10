Pedro Calado afirma que contributo da República encolhe mas ‘sem-vergonhice’ aumenta

“O contributo do Governo da República tem vindo a encolher de dia para dia, ao contrário da ‘sem-vergonhice’ que tem vindo a aumentar, ao ponto de se congratularem com o corte das verbas de Lisboa para os madeirenses poderem construir e equipar o novo hospital”. É desta forma que Pedro Calado encara a postura do executivo de António Costa e do PS perante o projecto do Novo Hospital da Madeira. O vice-presidente do Governo Regional falava na abertura do 8.º Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Enfermeiros Gestores e Liderança, que decorre hoje, no Funchal.

Pedro Calado reforçou que o Governo Regional “tem procurado, ao longo dos anos, corresponder àquelas que são as principais necessidades dos enfermeiros”, dando passos “para a melhoria, desempenho e valorização de todos estes profissionais do Serviço Regional de Saúde”. Além de reflectir sobre as negociações com os respectivos sindicatos, o vice-presidente salientou o projecto do Novo Hospital, encarado como um ponto de mudança para a saúde na Região.

O governante afirmou ainda que “infelizmente, são os novos tempos, com alguns a adoptarem a política do ‘reboque’ e do ‘pendura’, apenas para aparecer nas fotos com membros do Governo da República e a dizerem que estão a resolver os nossos problemas, quando afinal é tudo um logro”. Aliás, o vice-presidente considera que ficaria tudo na mesma se não fossem as constantes denúncias por parte do Governo Regional à postura da República.

Aliás, admite que “nunca os opositores ao Governo Regional e ao progresso da Região deram tantos murros na mesa. E nunca, como agora, os madeirenses viram tantos “bluffs”. “Bluffs” que resultam de conversas de café transfiguradas de estratégias políticas. Com encontros casuais convertidos em reuniões de trabalho. Com fotos enviadas para jornais como se de atas de reuniões se tratassem”.

Pedro Calado afirma que o Governo Regional não baixou os braços e tem vindo a trabalhar para cumprir os compromissos, “mesmo quando os 50% para o novo hospital passam para os 13%”, lembrando que esta semana foram aprovadas mais duas expropriações nos terrenos referentes ao edifício da nova unidade hospitalar.

“Neste momento, a Região já investiu, apenas na aquisição de terrenos para o novo hospital, um total que ascende a 16 milhões de euros, estando outros 6,9 milhões em negociação”, garante.

O vice-presidente acrescentou ainda que “Quanto às matérias de consciência, cada qual lida com a sua”. “Uma coisa é certa, o povo, a seu tempo, saberá avaliar quem é a formiga e quem é a cigarra”, conclui.

Negociações com enfermeiros

No que diz respeito à sua intervenção direccionada para os enfermeiros, Pedro Calado fez questão de lembrar os vários acordos que têm sido alcançados ao longo deste mandato, que pretendem dotar os profissionais de enfermagem de melhores condições de trabalho.

O vice-presidente utilizou como exemplos o acordo de empresa e Acordo Colectivo do Serviço Regional de Saúde e Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, que permitiu que, a partir de Fevereiro de 2015, todos os enfermeiros do SESARAM passassem das 40 para as 35 horas semanais. Algo que, recordou, só veio a acontecer no continente alguns anos mais tarde.

Além disto, recordou que, a partir de 1 de Janeiro de 2016, foi celebrado um acordo de empesa entre o SESARAM e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, para a harmonização salarial dos enfermeiros com contrato individual de trabalho. Pedro Calado tornou a lembrar que o Governo Regional quer admitir, no quadro do SESARAM, e até ao final desta legislatura, um total de 400 enfermeiros.

“Foi no âmbito deste compromisso que, no primeiro ano desta legislatura (em 2015), foram contratados 17 enfermeiros; 157 em 2016 e, este ano (2018), já entraram 70, fazendo com que tenhamos alcançado mais de 60% da meta que traçámos”, recordou o governante, sem esquecer que foram concedidos mais três dias de férias para todos os enfermeiros.

Além disto, também a partir de 1 de Janeiro de 2018 é aplicável aos enfermeiros em regime de contrato individual de trabalho para as matérias de procedimento concursal e avaliação do desempenho e contagem de pontos para efeitos de descongelamento de carreiras. “Outro dos passos que consideramos importantes e que traduzem também o reconhecimento do Governo Regional na aposta da formação, foi a harmonização na atribuição em comissão gratuita de serviço, de 30 dias por cada ano civil para os enfermeiros do SESARAM aquando realização da pós-licenciatura/mestrado, colocando em posição de igualdade os Enfermeiros com Contrato de Trabalho em Funções Públicas e o de Contrato Individual de Trabalho”, disse Pedro Calado.

Por outro lado, referindo-se concretamente ao congresso, o vice-presidente do Governo Regional frisou a importância de uma iniciativa como a que se está a realizar na Madeira pois “é importante não apenas em termos de eficiência, porque uma resposta errada obriga, forçosamente, a procurar uma nova solução, mais adequada, mas igualmente em termos de qualidade de vida das populações, porque têm também uma resposta mais eficiente e mais alinhada com as expetativas dos utentes”.

“Os enfermeiros têm contado, sempre, com o apoio do Governo Regional. Um apoio que vamos manter, porque os enfermeiros são, para nós, imprescindíveis para os passos que queremos continuar a dar em matéria de políticas de saúde”, salientou em jeito de conclusão da sua intervenção.

Concurso para o novo hospital lançado na próxima semana

O concurso público internacional para a construção do novo hospital da Madeira será formalmente deliberado no próximo Conselho de Governo, que se realizará na quinta-feira, dia 25 de outubro, anunciou hoje o vice-presidente, Pedro Calado.

“Tendo em vista o início do procedimento da abertura do concurso público internacional, o Conselho de Governo da próxima semana irá, formalmente, lançar o concurso com prévia qualificação”, explicou, à margem sessão de abertura do Congresso.

Para o efeito, “o Conselho de Governo irá deliberar a aprovação das diversas peças processuais que fazem parte do projecto”, disse, “para depois o secretário com a tutela ficar mandatado pelo governo para os diversos procedimentos”.