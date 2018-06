Pedido do reembolso das viagens aéreas entre o Continente, os Açores e a Madeira poderá ser feito pela Internet

A ANACOM promoveu esta semana uma reunião com várias entidades para encontrar soluções que permitam agilizar o pagamento do reembolso do subsídio social de mobilidade existente no transporte aéreo de passageiros entre o Continente, os Açores, a Madeira e entre estes arquipélagos. A solução poderá passar pela criação de uma plataforma electrónica para o requerimento do referido subsídio, já que os vários participantes convergiram nesta opção.

De acordo com uma nota facultada pela ANACOM, da reunião, que contou com a participação da Secretaria de Estado das Infraestruturas, dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, da Inspecção-Geral de Finanças, da ANACOM e dos CTT, saiu o entendimento que a Internet é o meio que melhor serve este propósito, uma vez que os beneficiários que o desejarem poderão enviar electronicamente todos elementos informativos e os documentos digitalizados, deixando de ser obrigatória a deslocação aos pontos de atendimento dos CTT.

Foram ainda acordadas diversas acções que viabilizam esta transformação com a máxima celeridade permitindo, por um lado, facilitar o processo aos cidadãos abrangidos e, por outro, melhorar a qualidade do serviço de atendimento postal, que está sobrecarregado com o pagamento destes subsídios.

Até este momento, os beneficiários do subsídio social de mobilidade deslocam-se às lojas dos CTT, para solicitar o respectivo reembolso, mediante a apresentação dos documentos necessários para o efeito.

O procedimento de pagamento está assim dependente dos pontos físicos dos CTT onde o mesmo pode ser pago, o que implica que as pessoas tenham que se deslocar, implicando ainda os tempos de espera para atendimento nos estabelecimentos postais, com prejuízo quer para os beneficiários deste subsídio quer para os restantes utilizadores das estações de correio dos CTT, afectando também a qualidade do serviço postal universal prestado pelos CTT.

Com efeito, este procedimento envolve muita actividade manual em ‘front-office’, com preenchimento de vários campos e validação dos documentos, incluindo o cartão de cidadão, factura e o recibo da viagem, discriminando as taxas e tarifas, e do cartão de embarque, tendo um impacto nos tempos de espera nas estações dos CTT, prejudicando a eficiência no atendimento ao público.