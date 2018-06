PCP vistou a Camacha para identificar os problemas da freguesia

O Grupo parlamentar do PCP esteve hoje na freguesia da Camacha, no âmbito das iniciativas de ‘parlamento aberto’ que tem vindo a realizar em várias localidades da Região, para melhor se inteirar da realidade socioeconómica desta freguesia.

A ideia é depois, em conjunto com entidades locais, identificar os vários problemas daquela freguesia e envidar soluções de futuro, que poderão passar por propostas no âmbito parlamentar regional.

Segundo os comunistas, a Camacha vem acusando uma população cada vez mais envelhecida pelo que importa encontrar respostas a curto prazo para esta população nomeadamente através da criação de lares nas suas proximidades e redes de voluntariado dirigidas especialmente a estas pessoas. Em contrapartida, os jovens cada vez em menor número, não encontram resposta às necessidades de emprego, pela falta de serviços e actividades económicas capazes de empregabilidade e de cativação de jovens na freguesia.

“No âmbito da criação de serviços e apostas económicas esta é uma freguesia com grande potencialidade no turismo, nomeadamente no ecoturismo, e neste contexto importa preservar e classificar o sítio dos Salgados como paisagem protegida”, referem os comunistas.

Esta é uma freguesia com grande riqueza cultural, patrimonial e etnográfica, dispondo mesmo de instrumentos e equipamentos culturais que poderiam ainda ser melhor dinamizados e maximizados na sua capacidade. Esta freguesia poderia mesmo ser uma das maiores, senão a maior referência cultural da Região, e uma forte alternativa cultural ao Funchal, durante todo o ano, no que respeita a eventos culturais.

O PCP defende mesmo a criação de um Plano Municipal para a Cultura, e de um Conselho Municipal da cultura, onde todos os movimentos associativos de criação artística e cultural tenham assento, e onde estejam melhor definidos os critérios de atribuição dos apoios.

No âmbito dos transportes públicos e colectivos, são várias as queixas dos populares desta freguesia no que respeita ao número de carreiras, insuficientes para a população e a horários que não dão a melhor resposta aos residentes desta localidade.

Por outro lado, faltam equipamentos públicos e sociais de proximidade nesta freguesia, nomeadamente uma esquadra de polícia que lhe foi retirada, posto de correios e instituições bancárias públicas.

Os bairros sociais carecem de diversas intervenções, nomeadamente nos seus equipamentos quer no exterior quer no interior, sobretudo o bairro da Nogueira sob tutela do IHM, cuja a reactivação da escola, encerrada há alguns anos, já foi inclusivamente prometida pela tutela regional.

A acrescer ao exposto, há ainda nesta freguesia sítios onde, o saneamento básico não corresponde aos requerimentos elementares habitacionais e ambientais das sociedades dos nossos dias.

As populações da freguesia da Camacha podem sempre contar com o PCP na luta por melhores condições para as pessoas!