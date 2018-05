PCP saúda luta dos trabalhadores da saúde

O PCP-Madeira saúda a luta trabalhadores da administração pública regional do sector da saúde, que se materializa com a realização de dois dias de greve agendados para hoje e amanhã.

“Os trabalhadores em greve reivindicam a progressão de carreira, dignificação das carreiras na área da saúde, reforço de recursos humanos, pagamento de horas de trabalho extraordinário a 100%, a aplicação do subsistema de saúde ADSE (para funcionários públicos) a todos os trabalhadores e a celebração de acordo colectivo de trabalho para os trabalhadores com contrato individual de trabalho, de forma a conferir-lhes um regime de carreira, em condições de igualdade com os colegas”, refere numa nota de imprensa enviado à redacção.

Tendo isto em conta, o PCP-Madeira “está solidário com as justas reivindicações dos trabalhadores em luta”.