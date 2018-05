PCP reúne com representantes dos trabalhadores da saúde para apurar os problemas do sector

O Grupo Parlamentar do PCP está a promover um conjunto de reuniões com as associações representativas dos trabalhadores do sector da Saúde para fazer uma ‘radiografia’ dos problemas do sector.

Apôs as reuniões realizadas com o Sindicato Independente dos Médicos e o Sindicato dos Enfermeiros, o Grupo Parlamentar do PCP realizou esta quinta-feira, 3 de Maio, uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

No conjunto das três reuniões foi possível identificar os graves problemas do Serviço Regional de Saúde, que afectam trabalhadores e utentes.

As estruturas sindicais reivindicam a valorização das carreiras, a contratação de mais recursos humanos, o combate à precariedade, o pagamento das horas extraordinárias a 100% para todos os trabalhadores do sector e o fim do uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados para suprir necessidades permanentes.

Foi possível constatar no conjunto das reuniões que continuam a existir carências aos mais diversos níveis passando pelos transportes de doentes não urgentes, pela degradação das infraestruturas hospitalares e dos centros de saúde, assim como a falta de materiais para o normal funcionamento de uma unidade de saúde. As listas de espera para as cirurgias e para as consultas de especialidade, são uma realidade que persiste no tempo.

Após a auscultação das associações representativas dos trabalhadores da área da saúde, o Grupo Parlamentar do PCP vai solicitar reuniões com as ordens profissionais do sector