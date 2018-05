PCP realiza ‘Encontro Regional sobre o Mundo do Trabalho’ a 26 de Maio

O PCP realizou, ao longo da tarde desta quarta-feira, uma acção de contactos para abordar a situação laboral na Região, onde segundo Ricardo Lume a precariedade atinge mais de 19 mil trabalhadores por conta de outrem.

“Hoje segundo a afirmação do Governo Regional, existe um crescimento económico há 56 meses consecutivos, crescimento esse que não chega aos bolsos dos trabalhadores. Vivemos numa Região onde mais de 40% dos pobres são trabalhadores, ou seja, os baixos salários e a precariedade laboral, são os principais potenciadores da pobreza e da exclusão social. A precariedade laboral atinge mais de 19 mil trabalhadores por conta de outrem na região. Apesar de ter sido possível chegar a acordo no que diz respeito ao contrato colectivo de trabalho do sector da hotelaria, existem muitos sectores em que essa realidade ainda não aconteceu, com graves prejuízos para quem vive da sua força de trabalho”. Foram as declarações do dirigente comunista, hoje, no Largo do Phelps.

No sentido de analisar estes problemas laborais da Região, o PCP vai realizar no próximo dia 26 de Maio um ‘Encontro Regional Sobre o Mundo do Trabalho’, anunciou Ricardo Lume.

Este encontro contará com a presença de Francisco Lopes, membro do Secretariado e da Comissão Política do Comité Central do PCP e Deputado à Assembleia da República.