PCP quer alterações ao modelo de subsídio de mobilidade

O PCP aponta a mobilidade nas ligações aéreas entre a Madeira e o continente português como um dos grandes problemas que afecta a população da Região Autónoma da Madeira. Um problema que “conheceu um súbito agravamento com a entrada em vigor do regime de liberalização das ligações aéreas e que muito têm prejudicado a população deste Arquipélago”, por não dar resposta às necessidades dos madeirenses e portossantenses. “É uma constatação assumida por todos” e referida pelo PCP que diz não ser “aceitável” um cidadão avançar com o valor de pagamento na totalidade, beneficiando do subsídio só depois da realização da viagem.

“Estamos a falar de viagens que em média rondam os 300€ e nas épocas do Natal e Páscoa podem mesmo chegar aos 600€”, refere o deputado Ricardo Lume.

Como se não bastasse esse transtorno, para receber o valor do subsídio, “há que contar com uma boa dose de paciência (e sorte se não estiver a faltar nenhum documento) já que é necessário perder quase um dia de trabalho para conseguir o reembolso numa estação dos CTT, que são cada vez menos e com horários mais reduzidos”, salienta.

Salienta a discussão na Assembleia da República, no próximo dia 12 de Julho, de um Projecto de Lei, que foi votado por unanimidade na Assembleia Regional, para dar resposta aos entraves deste modelo de mobilidade, garantindo que, na compra da viagem, o cidadão não paga mais do que o valor que lhe diz respeito, ou seja 65€ para estudantes e 86€ para os restantes passageiros, entre outras medidas que vão garantir melhores condições à mobilidade dos residentes na nossa Região Autónoma.

O PCP “continua a defender o fim da liberalização da linha aérea entre a Madeira e o Continente, pois entendemos que neste caso concreto o princípio da continuidade territorial não é possível ser garantido através da lei do mercado”. Como tal, o Grupo Parlamentar do PCP, na Assembleia da República, “vai viabilizar o Projecto de Lei da autoria da Assembleia Legislativa Regional, que apresenta uma alteração profunda ao actual subsídio de mobilidade”, sendo importante saber “como é que partidos como o PSD, PS, CDS e Bloco de Esquerda vão votar este projecto de lei na Assembleia da República”.

Ricardo Lume diz que “este é o momento para sabermos quais os partidos que estão com os madeirenses e portossantenses, na defesa de um modelo de mobilidade que garanta o princípio da continuidade territorial”.