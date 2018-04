PCP propõe que nenhuma criança fique privada de médico de família

O PCP Madeira dará entrada de um decreto legislativo regional na Assembleia Legislativa da Madeira, intitulado ‘Garantia que nenhuma criança fica privada de médico de família na RAM’.

Sílvia Vasconcelos disse que “o Sistema Regional de Saúde já foi considerado a ‘joia’ da governação regional, tendo durante alguns anos uma evolução positiva nos indicadores de saúde, como o aumento da esperança de vida e a diminuição da mortalidade infantil”

Mas hoje, de acordo com a deputada do PCP, “é evidente a insuficiência de resposta nos cuidados de saúde primários na Região, havendo ainda falta de médicos de família para todos os utentes, o que implica um acréscimo de dificuldades no acesso à saúde, gerando desigualdades sociais”.

“Uma das realidades inaceitáveis nesta falta de acesso aos cuidados de saúde é o facto de tantas crianças na RAM não terem médico de família”, apontou.

Com este diploma, o PCP propõe que se reforce o número de profissionais de saúde e se faça um levantamento exaustivo de todas as crianças que não têm médico de família, a par da criação de um processo automático que atribua a todos os recém-nascidos um médico de família.