PCP pede medidas pela igualdade salarial entre mulheres e homens

O PCP apresentou, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projecto de resolução que pretende recomendar ao Governo regional medidas no sentido de combater a ‘Diferença de remuneração com Base no Género”. Esse diploma será o próximo a ser agendado pelo PCP.

O diploma, apresentado pela deputada Sílvia Vasconcelos, tem em conta “o fosso salarial que existe com base no género, que em 2017 se situou em 17,5% em Portugal, acima da média da União Europeia, que se fixou em 16,2% no mesmo ano, de acordo com o Eurostat”. Por isso, o PCP propõe ao Governo Regional, “que proceda à identificação dos principais problemas que ainda inviabilizam a plena igualdade na Região Autónoma da Madeira, e que aponte perspectivas e soluções para que a Região se assuma num cenário de igualdade de direitos entre géneros, e particularmente no que concerne aos salários.”

“Recomendamos ainda a criação de um programa regional especificamente destinado a combater a desigualdade e a diferença remuneratória entre os géneros, a par da elaboração de um relatório público sobre esta questão na RAM.”

O PCP entende que a igualdade prevista na lei não é uma realidade no dia a dia e é necessário aprofundar a regulamentar os diplomas existentes. “A taxa de empregabilidade é hoje maior nas mulheres, sobretudo para que são mais qualificadas, mas paradoxalmente são as que usufruem de salários mais baixos; são a maior fatia populacional a auferir o salário mínimo; são as que estão mais sujeitas a trabalho precário e consequentemente a maior ameaça de desemprego e pobreza; e as que sofrem de mais abusos de poder e de assédio no local de trabalho.”

“É então necessário que se efectuem mudanças políticas e que se pense em mais e melhor regulamentação para garantir a plena igualdade de género, imprescindível ao desenvolvimento do país e da Região.”