PCP na Assembleia da República questiona Governo sobre o novo hospital da Madeira

Na sequência da visita da Comissão de Saúde da Assembleia da República à Região, a deputada do PCP, Carla Cruz, questionou o Governo da República sobre o modelo de financiamento e a calendarização para a construção do novo hospital da Madeira.

“Na deslocação que a Comissão de Saúde da Assembleia da República efectuou à Região Autónoma da Madeira e nas reuniões tidas com os responsáveis do Governo Regional e com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Funchal/Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi mencionado que não existe conhecimento sobre quando o Governo da República vai disponibilizar a verba para que se proceda à abertura do concurso internacional e, posterior início da construção daquela infraestrutura”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Além disso, refere que “foi ainda mencionado que sem o conhecimento do modelo de financiamento, a sua calendarização e inscrição do montante não é possível proceder-se à abertura do concurso internacional”.

Refere ainda que “a construção do Hospital Central da Madeira é uma necessidade e premência como foi possível constar nas visitas às instalações dos diversos hospitais. As insuficiências apresentadas não se resolvem com remodelações e ampliações”.

“Para além da questão do financiamento, foi dada informação que o Grupo de Trabalho criado pelo Despacho n.º 8855/2017, de 9 de outubro de 2017, não está a funcionar por terem saído três dos membros, não tendo sido substituídos. Recorde-se que ao Grupo de Trabalho foi incumbida a tarefa de “apresentar um relatório com propostas que permitam que o projecto preencha os requisitos legalmente exigidos à sua consideração como projecto de interesse comum, incluindo o modelo de financiamento”, acrescenta.

Pelo exposto e, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o PCP solicita ao Governo que, por intermédio do Ministério da Saúde, sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

1. Foram já definidos o modelo de financiamento e a calendarização para a construção do Novo

Hospital da Madeira? No caso de ainda não terem sido determinados, quando o vão ser?

2. Quando, em que contexto e que razões levaram a que três dos membros do Grupo de Trabalho tivessem abandonado as suas funções?

3. Pelo que foi tornado público, os três elementos ainda não foram substituídos. Prevê o Governo nomear novos membros em breve?”.