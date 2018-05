PCP mostra-se “solidário” com a luta dos professores e dos enfermeiros da Madeira

O PCP-Madeira está “solidário” com as duas jornadas de luta que se realizam este sábado, uma convocada pelos Professores e outra convocada pelos Enfermeiros da Região que exigem a dignificação das suas profissões.

Os Enfermeiros protestam pelo constante adiamento de soluções por parte do governo para os diversos problemas com que se confrontam nos serviços, nomeadamente “o arrastar do processo negocial sobre o ACT, as precárias condições laborais, a sobrecarga de trabalho e a desvalorização profissional que levam à desmotivação e ao cansaço, transversal a toda a profissão”. Motivos que, segundo os comunistas fundamentam o enorme descontentamento e insatisfação sentida por todos os enfermeiros.

Por outro lado, os Professores têm hoje uma jornada de luta sob o lema ‘Basta de desvalorização! Professores Exigem Respeito’. Uma situação “inaceitável” pelo facto de a Madeira ter “professores com contrato precário há mais de 15 anos”.

Dizem, por isso, que é “incompreensível que um professor a contrato na Região Autónoma da Madeira necessite de cinco anos para vincular ao quadro, enquanto no continente e nos Açores necessite de três anos”, como também é “inaceitável professores há mais de 20 anos e ainda estejam no segundo escalão, apesar da promessa do descongelamento das carreiras”.