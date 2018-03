PCP lamenta injustiças do sistema de avaliação de desempenho na administração pública

O PCP lamentou hoje as “injustiças” causadas pelo sistema de desempenho na administração pública. O dirigente regional, Alexandre Fernandes, disse que este sistema é “penalizador”, cria “desigualdades” e “viola alguns direitos”.

“O SIADAP é um sistema de avaliação extremamente penalizador e repressivo que cria desigualdades salariais e profissionais, viola direitos e liberdades consagrados na Lei e promove políticas persecutórias aos Trabalhadores da Administração Pública e Local”, apontou, numa iniciativa realizada junto à Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Alexandre Fernandes afirmou que “conjugado com a Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações e o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, o SIADAP é um poderoso instrumento para a precarização do trabalho na Administração Pública e Local”.

“Por outro lado, constitui um sistema injusto que desvirtua o princípio de igualdade de tratamento e impede a valorização dos trabalhadores, pois a imposição de quotas máximas de acesso às classificações de serviço mais elevadas, limitam a evolução profissional e salarial dos trabalhadores, promovem a insatisfação, a desmotivação e potenciam os poderes discricionários das chefias”, realçou.

O dirigente regional referiu o facto de “só cerca de 600 trabalhadores, em pouco mais de 1600 funcionários da Câmara Municipal do Funchal, estarem em condições de verem actualizado o seu vencimento por alteração do posicionamento remuneratório face ao descongelamento das progressões salariais”. Uma prova de que a PCP tinha “razão”, uma vez que sempre foi “contra as injustiças deste sistema de avaliação discricionário”.

“A esta situação acresce o facto dos funcionários que têm direito à alteração do posicionamento remuneratório, só receberem a respectiva valorização salarial em quatro fases até ao ano de 2019”, frisou.

Alexandre Fernandes referiu que na Assembleia da República a PCP tem vindo a reivindicar a revogação deste conjunto de leis lesivas dos trabalhadores e prometeu continuar a “lutar por um sistema de avaliação justo, motivador e transparente, e por uma efectiva e imediata valorização salarial”.