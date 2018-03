PCP destaca a importância da luta das mulheres pelos direitos e igualdade

O PCP esteve hoje, 8 de Março, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal, para assinalar o Dia Internacional da Mulher através de acções de contacto com mulheres de todo o País, para destacar a importância da luta das mulheres pelo exercício dos seus direitos para que a igualdade seja uma realidade no seu quotidiano, enquanto trabalhadoras, cidadãs e mães.

Herlanda Amado, dirigente do PCP, referiu que é importante romper com as “causas estruturantes das desigualdades e discriminações patentes na intensificação da exploração laboral, no incumprimento dos direitos de maternidade e paternidade, na sobrecarga das trabalhadoras com as tarefas domésticas e familiares, nas desigualdades de acesso à saúde e a outros importantes serviços públicos”.

O PCP aproveitou a ocasião para saudar todas as mulheres e afirmar neste 8 de Março a sua determinação e empenho pela concretização de uma política alternativa que tenha como prioridades a prevenção e o combate das discriminações que atingem de forma específica as mulheres; eliminar todas as formas de exploração e violência que sobre si são exercidas no trabalho, na família e na sociedade e promover o exercício pleno dos direitos das mulheres para que a igualdade seja uma realidade em todas as dimensões das suas vidas.