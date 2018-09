PCP defende redução do IVA sobre a electricidade e o gás natural de 23% para 6%

Em comunicado hoje dirigido à imprensa, o PCP critica “a política de direita que tem conduzido as opções em matéria de energia” a nível nacional, propondo a redução do IVA sobre a electricidade e o gás natural no próximo Orçamento de Estado.

“O próximo Orçamento do Estado é uma oportunidade, ainda que limitada, de dar resposta a problemas que estão colocados. Nomeadamente: assegurar a redução do IVA sobre a electricidade e o gás natural de 23% para 6%, revertendo o aumento que o Governo PSD/CDS impôs no IVA sobre a electricidade e o gás natural, bem como, a redução do IVA sobre o gás de botija que sempre teve a taxa máxima”, defende o PCP.

Por outro lado, os comunistas comprometem-se a debater-se pela “concretização de uma redução efectiva dos preços por via da sua regulação, tal como ficou inscrito no OE 2018”.

Na mesma nota, o partido deixa ainda algumas críticas às “resistências que o Governo minoritário do PS assume nesta matéria e da sua opção de convergir com PSD e CDS na defesa dos interesses dos grupos económicos”.