PCP defende “novo rumo” para a TAP e “nova política” de mobilidade

O PCP considera prioritário para a Madeira a “completa reversão do processo de reprivatização indirecta do capital social do Grupo TAP” como forma de só assim, ser possível concretizar uma nova política de mobilidade a que os madeirenses têm direito.

Face às declarações dos responsáveis da TAP na ALRAM, os comunistas entendem que a TAP “ não reúne as condições necessárias para contribuir para uma justa política de mobilidade a que deveriam ter direito os residentes na RAM”, uma vez que não acham que existem deveres daquela companhia quanto à prestação de serviço público nas ligações entre a Madeira e o Porto Santo e o resto do País, contribuindo para um “longo processo de desestabilização da TAP”.

Na conferência de imprensa levada a cabo esta tarde, no Funchal, Edgar Silva salientou que foi graças à iniciativa do PCP que foi possível travar a privatização e recuperar parte do controlo público sobre a TAP. No entanto, salienta, “é urgente ir mais longe”, sendo necessário que a TAP “deixe de estar subordinada a interesses não vinculados aos deveres de serviço público”.

O “novo rumo” e o novo caminho que o PCP diz ser necessário construir, para resolver os problemas da TAP, assenta “numa gestão pública, totalmente vinculada aos interesses nacionais”, sendo necessário “inverter uma política fixada no objectivo de uma gestão privatística do Grupo TAP e antes considera-lo como o activo estratégico que é, e reformular a TAP de todas as formas necessárias”.