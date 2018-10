PCP defende acréscimo de 7,5% ao Salário Mínimo Nacional na Região

O PCP realizou, esta quinta-feira (25 de Outubro, uma acção política na qual defendeu um acréscimo de 7,5% ao Salário Mínimo Nacional a praticar na Região.

“Na Madeira, quase um terço das pessoas em situação de pobreza são trabalhadores, cujo rendimento mensal não é suficiente para as despesas básicas familiares, sendo inegável que os baixos salários e em particular o valor do salário mínimo nacional constitui uma das principais causas de pobreza. (...) Por isso, o PCP se tem batido por uma política que contribua para a valorização dos rendimentos do trabalho em geral e por um aumento mais substancial do salário mínimo nacional, que se mantém desvalorizado perante a insuficiente recuperação nestes últimos dois anos”, expôs o deputado Ricardo Lume.

O comunista relembrou que, recentemente, na Assembleia da República PS, PSD e CDS, chumbaram a proposta do PCP que defendia a fixação do Salário Mínimo Nacional em 650 euros em Janeiro de 2019 e argumenta que “pelo seu estatuto de região insular distante” o problema é agravado na Região.

“Impõe-se, pois, por óbvias razões de justiça social, como forma de compensar os gravosos custos derivados da insularidade, para revitalizar a economia local e para fazer face à crescente austeridade imposta às populações, que seja efectivamente concretizado um outro e mais justo acréscimo regional a fixar ao valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida Nacional, e que esse acréscimo seja superior aos valores actualmente fixados (2%), garantindo uma mais real adequação à situação e ao custo de vida da Região Autónoma da Madeira, contribuindo para reforçar os mecanismos de protecção às camadas sociais mais fragilizadas, nomeadamente os trabalhadores que auferem, baixas remunerações, e respectivas famílias”, defende Ricardo Lume.

Neste seguimento, o PCP apresentou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma proposta de decreto Legislativo Regional que defende já em Janeiro de 2019, a fixação de um acréscimo regional de 5% à Retribuição Mínima Mensal Garantida Nacional, devendo, a curto prazo, evoluir para um valor que atinja os 7,5%, “correspondendo assim a uma solução para a compensação dos actuais custos da insularidade e a objectivos de solidariedade e de justiça social.”