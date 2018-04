PCP concretiza medidas a favor do novo hospital da Madeira

Na última sexta-feira, o PCP anunciou que ia desenvolver um conjunto de iniciativas parlamentares, em defesa da construção do novo hospital da Madeira. Nessa altura, acusava o Governo da República de fazer falsas promessas.

Hoje, o PCP veio concretizar duas das iniciativas prometidas, através da apresentação de proposta legislativas. Uma delas é um projecto de resolução intitulado ‘Exigência de avanço do Novo Hospital e a outra um voto de protesto “Contra as falsas promessas do Governo da República!”

“Com o primeiro documento, apela-se ao Governo da República que envide todas as diligências e iniciativas necessárias para que o novo Hospital Central Madeira seja brevemente uma realidade para a Região Autónoma da Madeira, definindo o modelo de financiamento para que o concurso público internacional abra o mais rapidamente possível”, explica o PCP.

“Porque um novo hospital é um imperativo de futuro para a RAM, tendo em conta a nova dinâmica demográfica na Região, com envelhecimento da população e aumento da cronicidade de doenças. Assim, há que adaptar as respostas na saúde à nova realidade e melhorar a capacidade e o funcionamento do Sistema Regional de Saúde.”

As iniciativas foram apresentadas, hoje, pelos deputados do PCP à ALM, Ricardo Lume e Silvia Vasconcelos.