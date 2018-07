PCP apresentou 112 iniciativas parlamentares

O PCP-Madeira na sua iniciativa de hoje resumiu o balanço do ano parlamentar que agora termina, prestando ‘contas’ do mesmo à população. E revelou que, no âmbito do seu trabalho da sessão legislativa que agora finda, apresentou em torno de 112 iniciativas parlamentares, que incluíram vários sectores.

Segundo Sílvia Vasconcelos, “da totalidade das propostas do PCP foram aprovadas o reconhecimento de Burnout como doença profissional, o requerimento para apoios estatais aos organismos culturais e agremiações musicais da RAM e a resolução que intenta igualar as pensões sem discriminação de género”.

“Foram ainda propostas de iniciativa do PCP a fixação inalienável de 25 dias férias para todos os trabalhadores; a criação de equipas de sapadores florestais na RAM; a criação do passe sub 23; a fixação de médicos na RAM e a criação de (algumas) áreas marinhas protegidas na Madeira, propostas estas que foram todas reprovadas pela maioria PSD, mas que posteriormente forma resgatas quer pela maioria quer pelo Governo regional e que vieram a ser aprovadas sob a sua sigla e, claro, com o apoio do PCP, porque não obstante o usual cumprimento da maioria com o chapéu alheio, para o PCP o importante é a satisfação das necessidades da população madeirense e portossantense, a grande motivação a razão de trabalho deste grupo parlamentar”.

Tendo isto em conta, o PCP considera o balanço deste ano parlamentar positivo e mesmo que o trabalho por vezes seja difícil e moroso na sua frutificação para o bem-estar da população, vale sempre a pena pugnar por causas que consideramos importantes em prol da população da Região Autónoma da Madeira”.