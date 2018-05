PCP acusa o governo regional de aumentar o número de precários na administração pública

“O PCP entregou, hoje, na Assembleia Legislativa, um requerimento para a realização de um debate potestativo sobre a realidade laboral. Um debate com o tema ‘Valorizar os trabalhadores, combater a precariedade no sector público e privado na região’ que Ricardo Lume considera importante para confrontar o governo com situações preocupantes.

“Apesar das intenções que têm sido anunciadas pelo governo regional, no que diz respeito à precariedade na administração pública, verificamos, na síntese do emprego público que saiu a 15 de Maio, que no primeiro trimestre de 2018 houve um aumento de 51 precários”, justifica o deputado do PCP.

“O governo regional anuncia que vai integrar 170 precários nso quadros da administração pública e das empresas públicas, mas os dados estatísticos demonstram que há cada vez mais precários”, protesta.

Ricardo Lume considera necessário confrontar o governo regional com esta realidade, mas também com outras, nomeadamente “a dualidade de critérios que existe em empresas públicas, em que numas os trabalhadores recebem subsídio de insularidade e noutras não”.

O PCP também alerta para o facto de o emprego “que está a ser criado no sector privado tem sido com base nos vínculos precários”.