PCP acusa Calado e Albuquerque de desprezarem a democracia

O PCP diz ser necessário comemorar Abril e continuar a realizar a democracia porque há pessoas com grandes responsabilidades políticas que a desprezam. Edgar Silva concretiza com a visão ao estilo salazarista de Pedro Calado e de Miguel Albuquerque, quando se referem a excesso de direitos, no caso, dos madeirenses.

O dirigente do PCP, na festa que o partido promove na Rua João de Deus, em frente à escola Francisco Franco, exemplifica com as afirmações do vice-presidente do Governo sobre os horários de trabalho para os jovens, que “não deveriam ter direito a um horário de trabalho, que isso limita a competitividade das empresas”, ou de Albuquerque “quando vem dizer que há um excesso de direitos, que os madeirenses e porto-santenses estão a viajara demais, nunca viajaram tanto e que há um abuso de direitos”.

“Aquilo que seria um direito fundamento de pessoas das ilhas, um direito autonómico, nascido de Abril, é apresentado como se os direitos fossem um excesso, como se fossem um luxo, como se fosse necessário restringir o aprofundamento da democracia.”