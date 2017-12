Paulo Neves questiona o ministro do ensino superior

O deputado do PSD-Madeira, Paulo Neves, enviou hoje uma pergunta ao Ministro do Ensino Superior sobre uma decisão do ministério em obrigar os estudantes universitários bolseiros a pagarem até final deste ano as suas propinas e o alojamento. Alertado pelo Presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, Carlos Abreu, para esta situação injusta e preocupante que obriga os estudantes a adiantarem verbas consideráveis até 31 de Dezembro, o deputado madeirense dirigiu uma pergunta ao Ministro do Ensino Superior onde exige esclarecimentos, bom senso e respeito pelos estudantes universitários ainda mais por aqueles que fazem um enorme esforço de gestão financeira para se manterem a estudar.

Esta questão atinge todos os estudantes bolseiros do país, incluindo os da Universidade da Madeira. Lamentavelmente existem, ainda por cima, bolsas por pagar por parte do ministério do Ensino Superior.